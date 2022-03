PONTECAGNANO FAIANO. MERCOLEDI’ 23 RIUNIONE DELLE FORZE DI CENTRO DESTRA

Il centro destra guarda con grande attenzione al prossimo appuntamento elettorale con le Comunali 2023 del Comune di Pontecagnano Faiano, tanto da fissare una prima riunione di tutti i partiti della coalizione già mercoledi’ prossimo 23 Marzo. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, insieme anche all’Udc, seduti intorno allo stesso tavolo per condividere un percorso comune, evitare fratture e frizioni, programmare una idea di città che possa coinvolgere il maggiore numero di forze politiche e di associazioni. Intanto, nel corso della settimana che sta per chiudersi, Fratelli d’Italia Pontecagnano Faiano ha già tenuto un primo incontro, proprio in vista della prossime elezioni comunali.

“Durante la riunione di questa sera del circolo territoriale Di Fratelli d’Italia Pontecagnano Faiano abbiamo rimarcato la nostra intenzione di voler essere un elemento aggregativo per le donne e gli uomini che credono nei valori del centro destra e vogliono rappresentare un’alternativa alla gestione di potere del centrosinistra che nulla ha prodotto per la comunità.” Lo scrivono i responsabili territoriali del partito di Giorgia Meloni.

È questo il motivo per cui continueremo gli incontri con tutte le anime del centro destra pontecagnanese e con chi si sente alternativo al centrosinistra: vogliamo iniziare a tracciare un percorso chiaro e ben definito per ridare coraggio ed ambizione alla nostra città.