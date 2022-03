PONTECAGNANO FAIANO. PEPPE BISOGNO IN CAMPO PER LE PROSSIME COMUNALI 2023

Oramai la decisione è stata presa e, questa volta, non ci sarà nessun passo indietro, cosi’ come accaduto nel 2018: Peppe Bisogno è già al lavoro per dare un nuovo governo cittadino a Pontecagnano Faiano e l’obiettivo è quello di creare una coalizione ampia, civica ma aperta ad ogni esperienza politica ed associativa che abbia intenzione di cambiare rotta rispetto all’attuale amministrazione comunale. Bisogno, già Vice Sindaco in passato, oggi imprenditore affermato anche fuori dai confini regionali, da tempo è impegnato in un progetto di sostegno all’economia ed ai giovani della città di Pontecagnano Faiano: la Fondazione Picentia, un contenitore di altissimo livello nel quale ha coinvolto, tra gli altri, anche l’ex Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Raimondo Pasquino. Poi le tante iniziative per il sociale, per lo sport, per la formazione professionale: tutto rivolto al miglioramento delle attuali condizioni del Comune di Pontecagnano Faiano perchè a Peppe Bisogno, ed ai tanti che si stanno raccogliendo intorno a lui, la gestione del Comune dell’attuale sindaco Lanzara non piace affatto.

