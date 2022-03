E’ l’ora della svolta per la gestione delle scuole di competenza della Provincia di Salerno ? Pare proprio di si e lo dicono i numeri, quelli relativi ai progetti che l’amministrazione provinciale ha candidato al finanziamento grazie al Pnrr. Per il Consigliere Provinciale delegato all’Edilizia Scolastica Martino D’Onofrio una occasione storica per tutta la Provincia di Salerno.

