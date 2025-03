PRESENZE IN AULA A MONTECITORIO: VIETRI (FDI) LA PIU’ ASSIDUA, CARFAGNA (NM) LA MENO PRESENTE

Nei primi due anni e mezzo di lavori parlamentari, a Montecitorio, per la nuova legislatura, tra i deputati campani spicca il nome di Imma Vietri (Fratelli d’Italia) che ha fatto registrare il 98% di partecipazione alle operazioni di voto. Un’altra donna, invece, Mara Carfagna (Noi Moderati) è stata presente in aula appena per il 55% delle votazioni.

Tra i parlamentari di opposizione, invece, il primo per numero di presenze è il deputato di Azione Antonio D’Alessio con il 97%, seguito da Franco Mari (Alleanza Verdi Sinistra) con il 96%, infine Piero De Luca (Partito Democratico) con il 93%.

Appena il 90% delle presenze in aula per le operazioni di voto per il deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli. Solo l’80%, invece, per il parlamentare della Lega Attilio Pierro.