PRESIDENZA AGENAS: COSCIONI RESTA IN CARICA DOPO LA NOMINA DEL NUOVO GOVERNO?

Enrico Coscioni, Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Sanità, nominato dall’oramai ex Ministro della Salute Roberto Speranza alla guida dell’Ente, resterà al suo posto dopo il passaggio di consegne al nuovo Governo di Giorgia Meloni ? E’ questa, secondo molti, la chiave di volta per comprendere quale sarà l’atteggiamento del Governo Meloni nei confronti della Regione Campania. E viceversa. Coscioni, infatti, negli ultimi mesi, ha portato avanti un lavoro di mediazione tra quelle che erano le richieste avanzate dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca e le decisioni del Governo soprattutto sui fondi per la Sanità in Campania. Per il momento tutto resta fermo, in attesa di un primo confronto tra Governo ed Agenas che, di certo, avverrà nei prossimi giorni.

