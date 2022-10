SIMONE VALIANTE: “SANITA’ IN CAMPANIA, PER DE LUCA E’ IL MOMENTO DI NOMINARE UN ASSESSORE”

“I dati di questi giorni evidenziano l’assoluta necessità che la Regione Campania debba dotarsi almeno di un assessore regionale alla sanità competente e di una task force che affronti le grandi emergenze di questa regione. Le gravi carenze degli assetti organizzativi sanitari di reti come la rete oncologica e la rete dell’emergenza che abbiamo più volte evidenziato, sono testimoniate dai dati impietosi del Ministero della Salute che collocano la Campania come l’ultima regione d’Italia per contrasto alla mortalità per tumori e malattie cardiovascolari.”

Lo scrive l’ex Parlamentare del Partito Democratico Simone Valiante.

La condizione di alcune patologie è staticamente accompagnata da sempre agli stili di vita come alle condizioni di povertà delle famiglie. Se si allinea, infatti, questo dato con il dato drammatico del rapporto Caritas e Svimez che colloca la Campania come ultima regione d’Italia con un campano su due a rischio imminente di povertà, è evidente che occorre una revisione profonda della programmazione regionale, una revisione degli strumenti anche nazionali di lotta alla povertà e misure imminenti!. Regione e nuovo Governo dialoghino per affrontare una emergenza epocale!