L’INDISCRETO. EDMONDO CIRIELLI NEL GRUPPO DEI VICE MINISTRI: NOMINA ALL’ORIZZONTE

Ci sarà posto per Edmondo Cirielli nel Governo di Giorgia Meloni che, proprio questa mattina, ha giurato, insieme ai nuovi Ministri, tra le mani del Presidente della Repubblica. Per l’ex Presidente della Repubblica si prospetta, stando alle voci che arrivano da Roma, la nomina a Vice Ministro degli Esteri, con una delega legata al Made in Italy ed al Commercio verso i paesi stranieri. Nulla, ancora per il momento, di ufficiale ma le decisioni di Giorgia Meloni potrebbero arrivare già domani, domenica 23 Ottobre, nel corso della prima riunione del Consiglio dei Ministri.

