BELLIZZI. DOMANI L’OPPOSIZIONE PORTA IN PIAZZA LA VICENDA DELL’IACP FUTURA

Si terrà domenica mattina 23 ottobre alle 11.00 in piazza Giovanni XXIII un comizio pubblico organizzato dal gruppo consiliare di minoranza “Cittadini in primo piano “. I consiglieri comunali di opposizione faranno un resoconto ed un’analisi della situazione amministrativa e politica delle dinamiche bellizzesi.

Tanti gli argomenti in campo dichiara il consigliere comunale Angelo Maddalo, daremo alla cittadinanza un’ampia panoramica degli ultimi 3 anni. Ad intervenire quindi oltre Maddalo i consiglieri Saviana Bonavita, Ilaria Gaiola ed il capogruppo consiliare Rolando D’alessio.

