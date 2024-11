PRESIDENZA ANCI. I TORMENTI DI MANFREDI E LA POSSIBILE VIRATA DEL PD VERSO SALA

Quella che sembrava una elezione dall’esito scontato si sta trasformando, nell’ennesima, conta interna al Partito Democratico ed all’area di centro sinistra. Il nome di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, fino a qualche settimana fa indicato come successore di Antonio Decaro alla Presidenza dell’Anci, adesso è in bilico perchè il Pd sta guardando anche ad altri nomi, a cominciare da quello di Sala, primo cittadino di Milano. Sulla decisione, secondo molti esponenti del Pd, peserebbe e non poco anche la vicenda Campania, con il terzo mandato di De Luca e con molti sindaci pronti a cambiare l’orientamento, proprio per creare un nuovo problema all’interno della Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Per Elly Schlein, alle prese con le regionali in Umbria ed in Emilia Romagna, adesso c’è una nuova gatta da pelare ed il tempo per trovare un’intesa all’interno dell’area di centro sinistra non è tantissimo.

