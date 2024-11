FISCIANO. IL SINDACO SESSA INAUGURA LO SPORTELLO LAVORO: “CONTINUIAMO A COSTRUIRE IL FUTURO”

Stamane, abbiamo inaugurato e presentato lo Sportello Lavoro, un nuovo servizio offerto dal Comune di Fisciano in collaborazione con il Consorzio Mestieri Campania, che garantirà un servizio gratuito di consulenza e mediazione socio-lavorativa destinato a persone in cerca di occupazione e aziende in cerca di personale e grazie al quale si promuoveranno opportunità lavorative e risposte concrete alle sfide attuali del mercato del lavoro.

Lo scrive Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano, a margine della cerimonia di inaugurazione dello Sportello Lavoro, all’interno della sede del Comune di Fisciano.