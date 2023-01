PRIMARIE DEL PD IL 26 FEBBRAIO. IL VOTO ON LINE PREVISTO SOLO PER VALIDI MOTIVI

Alla fine la Direzione Nazionale del Partito Democratico ha fissato la data per la celebrazione delle Primarie per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale: il voto si terrà il 26 febbraio, come già annunciato, al termine delle campagne elettorali per le Regioni Lazio e Lombardia. Nel corso della riunione, presieduta dal Segretario uscente Enrico Letta, è stato anche accolto, in parte, l’invito al voto on line che sarà consentito solo a chi è impossibilitato al voto in presenza, sia per motivi di salute sia logistici. La definizione delle regole verrà poi definita dalla commissione nazionale per il congresso, che verrà eletta nella direzione che sta per aprirsi. Fra i temi da definire, secondo quanto si apprende, quello relativo al voto di chi si trova all’estero. “Ci siamo, sostanzialmente ci siamo” dicono fonti del Nazareno.

