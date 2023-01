BOCCIA RESTA COMMISSARIO DEL PD IN CAMPANIA, CADE NEL NULLA LETTERA DI PICARONE & CO.

Nessun provvedimento concreto nei confronti del Commissario Regionale del Partito Democratico Francesco Boccia, accusato, in una lettera firmata da Franco Picarone ed altri consiglieri regionali della Campania, di aver violato il principio di neutralità, essendosi apertamente schierato dalla parte di Elly Shlein, in vista delle prossime elezioni primarie. E’ svanito, dunque, il tentativo di golpe interno, la manovra con la quale Picarone & Co. hanno provato a mettere ko, prima della celebrazione del Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania, l’attuale commissario regionale. La Direzione Nazionale del Pd non ha assunto alcun provvedimento, tutto resta come era, almeno fino alla celebrazione del prossimo congresso regionale del Pd che sta già assumendo i toni dell’ennesima resa dei conti interna.

