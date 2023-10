PROVINCE, LA NUOVA LEGGE ELETTORALE: ACCORDO RAGGIUNTO, SI VOTA NEL 2024

Secondo quanto riportato dal sito affariitaliani.it, Giorgia Meloni e Matteo Salvini avrebbero raggiunto l’accordo per l’approvazione, in tempi rapidi, ovvero entro la fine dell’anno, della nuova Legge per le Province, con il ritorno al voto popolare per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale. Un’intesa favorita anche dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella che, ospite dell’Unione delle Province di Italia a L’Aquila, ha lanciato un messaggio chiaro nella direzione di una immediata riforma non solo del sistema elettorale ma anche delle funzioni delle Province. Da qui l’accordo tra le forze di maggioranza per giungere, entro la fine del 2023, all’approvazione definita del testo che, al momento, in attesa di arrivare in Aula, si trova al vaglio della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

