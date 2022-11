PROVINCIA. ALFIERI INCONTRA I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA: DELEGHE CONFERMATE PER TUTTI

Nessuna rivoluzione, anzi: la conferma per il buon lavoro svolto fino ad ora ma anche un rilancio per il futuro dell’azione politica ed amministrativa della Provincia di Salerno. Franco Alfieri, neo Presidente della Provincia, questo pomeriggio, ha incontrato tutti i consiglieri provinciali di maggioranza, per fare il punto della situazione ma anche per confermare le deleghe cosi’ come attribuite dal precedente Presidente Michele Strianese. Una conferma che, per alcuni, poteva anche non essere scontata ma Alfieri ha scelto la strada della continuità, per avviare la macchina amministrativa a Palazzo Sant’Agostino. Le novità, con ogni probabilità, riguarderanno lo staff dei collaboratori piu’ stretti di cui lo stesso Alfieri si circonderà, a partire dalla prossima settimana.

