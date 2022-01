PROVINCIA DI AVELLINO. L’ELEZIONE DI BUONOPANE FINISCE IN TRIBUNALE: UDIENZA AD APRILE

Finisce davanti ai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale l’elezione di Rizieri Buonopane alla carica di Presidente della Provincia di Avellino: Antonio D’Agostino, il candidato sconfitto per appena 92 voti ponderali, ha infatti presentato ricorso per l’annullamento delle elezioni provinciali dello scorso 18 Dicembre e la prima udienza è stata fissata per il mese di aprile 2022.

Quali sono i motivi posti alla base del ricorso presentato da Antonio D’Agostino ? In primo luogo il candidato presidente sconfitto lamenta gravi errori nelle operazioni di scrutinio dei voti con ben tre schede finite dall’urna del candidato presidente a quella dei candidati al consiglio provinciale.

C’è, poi, la questione degli elettori a domicilio per i quali la Provincia di Avellino, come fatto nel resto d’Italia, aveva predisposto dei seggi volanti ma solo in caso di isolamento per covid: invece, sulla base dei documenti prodotti in giudizio da D’Agostino, risulterebbe che hanno avuto diritto di elettorato passivo anche alcuni consiglieri comunali, impossibilitati a raggiungere il seggio ma per motivi diversi dal virus.