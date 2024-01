PROVINCIA DI SALERNO. ANTONIO FIORE CAPOGRUPPO DEL PD A PALAZZO SANT’AGOSTINO

da potenziale Vice Presidente della Provincia a Capogruppo del Partito Democratico in seno al Consiglio Provinciale di Salerno: pare essere questo il destino del neo consigliere provinciale di Salerno Antonio Fiore, alla vigilia delle elezioni Provinciali indicato come potenziale vincitore, per numero di voti, della tornata elettorale. I dati finali hanno detto cose diverse ed ora per il Consigliere Comunale di Salerno, piu’ volte indicato come possibile assessore nella Giunta Napoli, si avvicina la nomina a capogruppo del Pd in Provincia.

Un ruolo politico, anche di prestigio, considerato che in Consiglio Provinciale saranno ben 8 i consiglieri provinciali del Partito Democratico, ma rispetto ad una delega pesante, di sicuro, una bocciatura per il neo consigliere provinciale del Partito Democratico.