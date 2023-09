PROVINCIA DI SALERNO. CONSIGLIERI IN ATTESA DI CONOSCERE IL PROPRIO DESTINO

Si va verso una proroga del Consiglio Provinciale fino alla metà del prossimo anno o, invece, a dicembre 2023 si tornerà al voto con le elezioni di secondo livello e con la partecipazione solo dei sindaci e dei consiglieri comunali ? Sono tutti in attesa, a Palazzo Sant’Agostino, di conoscere il proprio destino: consiglieri provinciali in carica, tanto di maggioranza quanto di minoranza, sperano che i prossimi giorni portino notizie chiare sul futuro delle Province. La proroga, che a questo punto pare essere il provvedimento piu’ logico, dovrebbe essere emanata, con apposito decreto, dal Ministro dell’Interno e, secondo i bene informati, dopo il primo voto al Senato sulla legge di Riforma delle Province, dovrebbe essere scritto e reso efficace. Dall’altra parte, pero’, resta sempre il dubbio che, entro la fine dell’anno, si possa tornare al voto con il sistema attualmente in vigore, l’elezione di secondo livello. Insomma, una situazione davvero poco chiara e molto confusa per tutti i consiglieri provinciali in carica.

