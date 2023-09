BARONISSI, COMUNALI 2024. IL CANDIDATO SINDACO ? SE NE PARLA IL 6 E 7 OTTOBRE ALLA FESTA DELL’UNITA’

Sarà una Festa dell’Unità molto calda quella che Baronissi si appresta a vivere nel corso del fine settimana tra il 6 ed il 7 Ottobre. Accanto all’evento politico, con la partecipazione, molto probabilmente, del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il tema del dibattito sarà la scelta del candidato o della candidata sindaco per la prossima tornata elettorale della primavera del 2024. Valiante, infatti, bloccato dal terzo mandato – difficile che venga modificato per i Sindaci dei Comune sopra i 15mila abitanti – dovrà anche dare la sua indicazione o, quanto meno, quella del gruppo di maggioranza sul nome da sostenere in vista della prossima campagna elettorale. E di nomi, al momento, sul tavolo ce ne sono solo due, entrambi espressione del Partito Democratico: l’assessore e Vice Sindaco Anna Petta ed il suo collega di Giunta Marco Picarone. Difficile che si trovi una sintesi tra i due, ancora piu’ complicato far digerire al territorio un terzo nome.

