REGIONALI 2025, IL M5S SI GIOCA LA CARTA FICO CHE SARA’ ALLA FESTA DELL’UNITA’

Tra i primi ospiti della Festa Regionale dell’Unità, in programma alle Terme di Agnano a Napoli a partire dal 28 Settembre, ci sarà anche l’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, uno dei nomi sui quali il M5S vorrebbe puntare in vista delle elezioni Regionali del 2025. Fico, il cui nome, tra l’altro, circola anche come possibile candidato alle prossime elezioni Europee del 9 Giugno 2024, sarà uno dei primi ospiti della kermesse politica del Partito Democratico che sarà, invece, chiusa dall’intervento del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. E, proprio in occasione dell’intervento di Roberto Fico, sarà interessante verificare la posizione che il Movimento 5 Stelle ha nei confronti della ipotesi del terzo mandato per il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

