PROVINCIA DI SALERNO. DA DOMANI SI PRESENTANO LE CANDIDATURE A PRESIDENTE

Dalle 8:00 di domani, domenica 16 Marzo, fino alle 12:00 di lunedi’ 17 Marzo, sarà possibile presentare, presso gli Uffici Elettorali della Provincia di Salerno, le candidature alla carica di Presidente per le elezioni in programma per domenica 6 Aprile. Nessun colpo di scena all’orizzonte, con due candidature attese negli Uffici di Palazzo Sant’Agostino: quella del centro sinistra con il nome di Vincenzo Napoli (Sindaco di Salerno), l’altra del centro destra con il nome di Giuseppe Rinaldi (Sindaco di Montesano sulla Marcellana). Il vincitore delle elezioni sarà il successore di Franco Alfieri, finito al centro di un’inchiesta che, scoppiata lo scorso 3 Ottobre, con l’arresto dell’ex Presidente della Provincia di Salerno. Il candidato sconfitto non avrà alcun seggio da consigliere provinciale.

