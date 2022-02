PROVINCIA DI SALERNO. DANISI (CAMPANIA LIBERA): “TRASPORTI, PRONTO A DARE IL MIO CONTRIBUTO”

“Da oggi entra nel vivo l’attività del Consiglio Provinciale di Salerno, di cui, dallo scorso 18 Dicembre, faccio parte, grazie ai sindaci ed ai consiglieri comunali, che hanno riposto in me la loro fiducia. Il Presidente Michele Strianese ha, infatti, assegnato le deleghe affidandomi il delicato settore dei #Trasporti. Per me si tratta di un impegno importante ma allo stesso tempo sono certo di poter dare il mio contributo all’Amministrazione Provinciale non solo in termini politici ma anche in quelli professionali.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale di Campania Libera Rosario Danisi.

“Da anni, infatti, il mio lavoro è legato proprio al mondo dei Trasporti che ho imparato a conoscere bene, nei minimi dettagli. Da oggi, dunque, inizia una nuova avventura una nuova sfida che porterò avanti nell’interesse dei cittadini della Provincia di Salerno.”