PROVINCIA DI SALERNO. DELEGHE CONFERMATE AI CONSIGLIERI MA C’E’ IL CONTENTINO PER IL PSI

Dopo tanto sbraitare il PSI si accontenta, per il suo Consigliere Provinciale, di una nuova delega, completamente nuova per il panorama politico del Consiglio Provinciale di Salerno ovvero quello alle Finanze. E’ quanto stabilito dal Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli, al termine del Consiglio Provinciale che si è tenuto nella mattinata di ieri. Ecco tutte le deleghe assegnate da Napoli che, tra l’altro, nonostante le richieste di numerosi consiglieri regionali in carica, ha anche confermato Guzzo come Vice Presidente.

Giovanni Guzzo (Vice Presidente): Politiche Giovanili;

– Francesco Morra: Cultura e valorizzazione dei beni museali;

– Martino D’Onofrio: Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione;

– Antonio Fiore: Sport, Innovazione Tecnologica e digitalizzazione;

– Annarita Ferrara: Governo del Territorio;

– Giovanni De Simone: Ambiente e mare, Corpi idrici superficiali;

– Vincenzo Speranza: Viabilità Provinciale;

– Pasquale Sorrentino: Turismo, Finanze;

– Filomena Rosamilia: Politiche Sociali e Pari Opportunità;

– Salvatore Luongo: Agricoltura e Foreste;

– Cosimo Naponiello: Mobilità.