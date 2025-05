BARONISSI. LA VICENDA DEGLI ESPOSTI ANONIMI FINISCE IN PARLAMENTO: INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELL’INTERNO

“Da settimane, in qualità di consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, ho segnalato una situazione inaccettabile: atti regolarmente protocollati presso il Comune di Baronissi sono rimasti inspiegabilmente fermi negli uffici e non sono stati trasmessi tempestivamente ai consiglieri comunali. La risposta verbale fornita in consiglio comunale non ha chiarito i motivi di tali ritardi, mentre sono ancora in attesa della risposta scritta del Sindaco alla mia interrogazione.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Fdi Baronissi Tony Siniscalco.

Questo blocco nella circolazione delle informazioni ha compromesso il diritto dei consiglieri a essere informati, a vigilare sull’operato dell’amministrazione e, soprattutto, a svolgere pienamente il mandato che i cittadini ci hanno affidato.

Ritenevo quindi necessario segnalare ufficialmente questa anomalia all’onorevole Imma Vietri, deputata di Fratelli d’Italia, che ringrazio pubblicamente per la tempestività e la sensibilità con cui ha accolto la mia denuncia. L’on. Vietri ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, chiedendo di fare luce su quanto accade nel nostro Comune e di verificare il rispetto delle norme in materia di trasparenza e del corretto funzionamento degli enti locali.

Questa vicenda non riguarda esclusivamente l’opposizione consiliare, ma l’intera cittadinanza, che ha diritto a un’amministrazione efficiente, trasparente e rispettosa delle regole. Continuerò a vigilare con determinazione, perché il rispetto delle istituzioni inizia dalle cose più semplici: il diritto sacrosanto di essere messi nelle condizioni di lavorare.