REGIONALI 2025. MARTUSCIELLO (FI): “CENTRO DESTRA CON 4 LISTE DI PARTITO, LISTA PRESIDENTE. POI SI VEDRA'”

“Edmondo Cirielli al momento è solo la proposta di Fratelli d’Italia. La Lega ha avanzato l’ipotesi di Gianpiero Zinzi, mentre Forza Italia ha indicato la possibilità di puntare su un nome civico. Per ora non c’è null’altro. Ovviamente, se il tavolo nazionale dovesse scegliere Cirielli o Zinzi, Forza Italia non avrebbe difficoltà a convergere”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, a proposito del confronto tra le forze del centrodestra sul candidato alla presidenza della Regione Campania. “Quanto alle liste – aggiunge – si parte da quelle politiche che costituiscono le quattro gambe del governo: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Penso ci sarà quella del presidente, per il resto si vedrà”.

