PROVINCIA DI SALERNO. IL PD AGLI ALLEATI: “IL NOME DEL CANDIDATO E’ QUELLO DI ENZO NAPOLI”

Il Partito Democratico di Salerno, nel corso di alcuni incontri con le altre forze politiche del Consiglio Provinciale di Salerno, tra cui PSI, Italia Viva e Moderati, ha confermato l’indiscrezione che, proprio agendapolitica.it, qualche giorno fa ha pubblicato: il nome del successore di Franco Alfieri, alla guida della Provincia di Salerno, sarà quello dell’attuale Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. La marcia di avvicinamento alle elezioni Provinciali del prossimo 6 Aprila viaggia spedita, dunque, in casa Pd dove sono state mandate in archivio le diverse ipotesi di candidatura (da Paolo De Maio a Roberto Della Monica), in favore di una scelta istituzionale che, almeno per il momento, mette a tacere polemiche e richieste all’interno dell’area di centro destra. L’indicazione di Enzo Napoli, voluta direttamente dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, chiude la discussione dopo la reggenza da Vice Presidente di Giovanni Guzzo.

