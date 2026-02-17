PROVINCIA DI SALERNO. IMMA VIETRI (FDI): “INTERROGAZIONE A CALDEROLI E PIANTEDOSI. SUBITO ELEZIONI PER IL PRESIDENTE”

“Lo stallo sulla convocazione delle elezioni per il nuovo Presidente della Provincia di Salerno e’ grave e inaccettabile. La legge parla chiaro e non puo’ essere piegata alle convenienze politiche di De Luca e del Partito Democratico”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Dopo la decadenza di Enzo Napoli, la Provincia e’ guidata da un Vice Presidente facente funzioni. Tuttavia l’articolo 54 della cosiddetta Legge Delrio prevede tempi precisi: entro 90 giorni devono essere indette e svolte le elezioni per il nuovo Presidente. Ogni tentativo di rinvio rappresenterebbe una forzatura inaccettabile e un precedente pericoloso per il rispetto delle istituzioni. Non e’ tollerabile che per ragioni interne al Pd si tenga in ostaggio un Ente fondamentale per il territorio, privandolo di una guida pienamente legittimata. I cittadini e gli amministratori locali meritano chiarezza, trasparenza e rispetto delle regole. Per questo – annuncia Vietri – presentero’ un’interrogazione parlamentare ai Ministri Roberto Calderoli e Matteo Piantedosi affinche’ vigilino sul rispetto della normativa vigente e verifichino che vengano attivate le procedure per la convocazione delle elezioni entro i termini previsti dalla legge. Fratelli d’Italia continuera’ a vigilare affinché non si consumino ulteriori forzature. Le istituzioni non sono proprieta’ di un partito e non possono essere gestite secondo logiche di convenienza politica” conclude Vietri.

