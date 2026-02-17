PROVINCIA DI SALERNO. ALIBERTI (FORZA ITALIA) DIFFIDA GUZZO: “CONVOCHI SUBITO ELEZIONI”

“Le dimissioni del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che hanno automaticamente determinato anche la decadenza dalla carica di Presidente della Provincia, avrebbero dovuto in base alla legge Delrio portare all’immediata indizione di nuove elezioni provinciali. Questo atto spettava all’ex sindaco e presidente, eletto democraticamente dai cittadini, che ho avuto la netta sensazione sia stato indotto a dimettersi da un ruolo legittimamente ricoperto.

Lo scrive il Consigliere Provinciale di Forza Italia Pasquale Aliberti.

Ad oggi viviamo un paradosso politico: mentre al Comune di Salerno è stato nominato un commissario per accompagnare l’ente verso le elezioni del nuovo sindaco, in Provincia tutto è finito nelle mani del vicepresidente Guzzo, consigliere comunale di Novi Velia e consigliere provinciale.

Una situazione che appare il frutto di un meccanismo di gestione del potere che va oltre ogni regola democratica, alimentando l’idea che Salerno sia uno “stato a sé”, dove tutto è consentito con la complicità del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che non si oppongono al dominio di Vincenzo De Luca.

La sensazione è che l’ente provinciale, anziché essere portato al voto, venga ancora utilizzato come uno strumento di gestione del potere che rafforza un sistema di incarichi, ruoli e poltrone. Il vicepresidente Guzzo, la cui figura, peraltro, potrebbe non essere nemmeno prevista nei termini attuali dalla legge Delrio, esegue direttive provenienti da chi fino a ieri governava la Regione e oggi tenta di riposizionarsi con visibilità al Comune e sull’intera Provincia.

A chi chiede quando saranno indette le elezioni provinciali, però, non arriva alcuna risposta. Sono interrogativi che circolano anche, in modo silenzioso, anche all’interno di quella parte PD che subisce, ma non trova il coraggio di assumere una posizione chiara su una vicenda che, a mio avviso, dovrebbe richiamare l’intervento del Ministero dell’Interno e del Governo. La norma prevede tempi certi e non è accettabile che, dopo dimissioni prive di una motivazione seria, si debbano ora subire ulteriori rinvii funzionali solo a calcoli politici.

L’obiettivo è evidente: arrivare alle prossime elezioni provinciali con il nuovo sindaco di Salerno già candidato alla Presidenza della Provincia.

È già stato troppo quanto accaduto con Vincenzo Napoli, costretto a dimettersi con motivazioni che rasentano il ridicolo: “manca solo un anno alla fine del mandato e non vi è prospettiva”. Parole che fanno sorridere o indignare chi, come me, continua ostinatamente a credere nella politica delle regole, della dignità e del rispetto dei ruoli democraticamente conquistati.

Per queste ragioni, nelle prossime ore provvederò ad inviare una nota formale di diffida affinché vengano immediatamente indette le elezioni per il Presidente della Provincia. Salerno non è uno Stato indipendente. Le regole valgono per tutti”.