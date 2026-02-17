PROVINCIA DI SALERNO. ANTONIO SOMMA (FDI): “ENTE SENZA GUIDA, SI PROCEDA ALL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE”

Si chiuda senza indugi la fase dei traghettamenti: alla Provincia di Salerno serve un Presidente eletto, che sia guida democraticamente e normativamente riconosciuta. Pertanto, non si sprechi ulteriore tempo e si attivi la procedura di legge per l’indizione delle nuove elezioni.

A chiederlo, con una missiva indirizzata al Vice Presidente p.t. ed al Segretario generale della Provincia di Salerno ma anche al Prefetto di Salerno, sono Antonio Somma e Modesto Del Mastro, Consiglieri provinciali del gruppo “FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI”.

«Nel pieno esercizio del nostro mandato di vigilanza e controllo, la nostra è una richiesta che va nella direzione di assicurare a Palazzo Sant’Agostino un vertice che possa assicurare una equilibrata interlocuzione con gli Amministratori dei territori – dichiarano – ma soprattutto che possa dare risposte concrete alle comunità, soprattutto quando le istanze provengono dal dialogo con l’opposizione. Il punto sul quale verte la nostra missiva è di natura normativa, di dettame giuridico».

La nota evidenzia, infatti, la necessità di procedere entro 90 giorni dalla decadenza dell’ormai ex Presidente Napoli alla indizione delle nuove elezioni (come previsto dall’art. 1, c. 79 L. n. 56/2014), ma soprattutto sottolinea il cortocircuito normativo per il quale la nomina, i poteri e le prerogative del Vice Presidente, ai sensi dell’art. 1, cc., 54, 66 L. n. 56/14 e 30 dello Statuto vigente, sono strettamente collegati alla permanenza in carica del Presidente.

In chiusura l’invito al Prefetto ad esercitare la vigilanza affinché venga rispettata la tempistica sancita dalla L. 56/2014.

«Siamo certi che S.E. -da garante e custode delle norme- seguirà con attenzione l’iter della vicenda».