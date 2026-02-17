LA BANCA MONTE PRUNO APRE LA SUA NUOVA FILIALE A NOCERA INFERIORE

Ieri mattina è stata inaugurata la nuova filiale della Banca Monte Pruno a Nocera Inferiore in via Costantino Amato 29-33, un momento di grande significato per l’Istituto e per l’intero territorio.

Un’apertura che rappresenta molto più di un nuovo presidio bancario: si tratta di un segnale concreto di presenza e fiducia, un investimento in una comunità che merita attenzione, ascolto e servizi di qualità.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, il Vescovo della Diocesi Nocera Inferiore-Sarno S.E. Giuseppe Giudice, il Vicario del Questore di Salerno Anna Filomena Palmisano, il Parroco della Chiesa di Santa Maria del Presepe Don Piercatello Liccardo, diversi rappresentanti delle amministrazioni locali, tra cui il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa, l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della BCC Monte Pruno, oltre a numerosi clienti della zona e cittadini di Nocera Inferiore a testimonianza dell’attesa legata all’arrivo del primo istituto di credito cooperativo in Città.