SONDAGGIO ONLY NUMBERS: VANNACCI AL 2,6%. FDI AL 29,3%, PD AL 22,6%, M5S AL 11,1%

Nella seconda rilevazione dell’ Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per ‘Porta a Porta’ la lista Futuro nazionale di Vannacci si collocherebbe all 2,6%, in crescita di un punto percentuale (+1%) rispetto al 4 febbraio.

Fratelli d’Italia, invece, cede lo 0,5 % rispetto alla precedente rilevazione ed è al 29,3%, seguito dal Pd al 22,6% anch’esso in calo di mezzo punto (-0,5%). Il Movimento 5 stelle, invece, è all’11,1% (-0,2%). Forza Italia al 9%, è stabile, mentre la Lega è all’8,3% guadagnando lo 0,3%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,3% (-0,1%), Azione è al 3,8% (+0,1%), Italia viva al 2,5 % sale dello 0,5%. Infine +Europa all’1,5% (-0,3%), mentre Noi moderati è stabile allo 0,8%.

In generale, il centrodestra è al 47,4% (-0,2%) mentre il centrosinistra (Pd, Avs e +Europa) è al 30,4% e scende dello 0,9% (-0,9%). Infine campo largo (senza Azione) è al 44 % (-0,6%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,6% (-0,1% rispetto all’ultima rilevazione).