REFERENDUM GIUSTIZIA, IL SONDAGGIO: IL SI ANCORA AVANTI 52,3%, IL NO ARRIVA AL 47,7%

Il 40,3% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, non andrà il 16,8%, indecisi il 42,9%. In particolare, il 47,2% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge di riforma della giustizia, erano il 46,6% nella scorsa rilevazione del 4 febbraio, mentre il 43,1% voterebbe no, quindi per l’abrogazione (erano il 42,2%).In percentuale il sì è dato al 52,3% mentre il no si attesta al 47,7%. E’ quanto emerge da un sondaggio dell’Istituto ‘Only Numbers’ (Alessandra Ghisleri) per “Porta a Porta”.

