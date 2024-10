PROVINCIA DI SALERNO. IN CONSIGLIO LA VICENDA DELLA ZONA CONTESTATA PAGANI-SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio Provinciale di Salerno, convocato per venerdi’ 25 Ottobre, si occuperà anche della presa d’atto della sentenza del Consiglio di Stato sulla zona contestata tra i Comuni di Pagani e di Sant’Egidio del Monte Albino. I consiglieri provinciali, in ogni caso, si limiteranno ad una semplice presa d’atto senza, come qualcuno all’interno della maggioranza chiedeva, adottare alcuna delibera che possa riconoscere i diritti di uno dei due comuni della Provincia di Salerno. La procedura per la presa d’atto della Sentenza del Consiglio di Stato è un atto dovuto, considerato che la Provincia ha competenza sui Piani Urbanistici Comunali. Intanto la questione della Zona Contestata, nelle prossime settimane, sarà al centro dell’attenzione del Consiglio Regionale della Campania che, con una propria legge, dovrà proclamare il referendum tra i cittadini e, soprattutto, indicare chi sono gli aventi diritto al voto.

