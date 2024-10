BARONISSI. IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE FRANCESCO TOLINO DICE ADDIO: NUOVO INCARICO AD AVELLINO

Il Comandante della Polizia Locale di Baronissi Francesco Tolino, dopo anni di impegno per il territorio del centro della Valle dell’Irno, lascia il comando per una nuova importante esperienza lavorativa al Comune di Avellino. Nei giorni scorsi l’amministrazione guidata dal Sindaco Anna Petta, con una apposita delibera, ha dato il suo nulla osta per il trasferimento di Francesco Tolino all’interno degli uffici dirigenziali del Comune di Avellino. Adesso, nel Comune di Baronissi, salvo colpi di scena, il Comando del corpo di Polizia Locale sarà affidato ad un interno che detiene i titoli per esercitare questo delicato ruolo che, negli ultimi anni, Francesco Tolino ha portato avanti in perfetta armonia con il territorio e con i diversi vertici dell’amministrazione comunale.

Share on: WhatsApp