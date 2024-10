ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “BENE COMMISSIONE CILENTO, BASTA AL SISTEMA DEL RICATTO DEL PANE”

“Bene l’istituzione del comitato di indagine sul Sistema Cilento. Più che di sistema Cilento avrei parlato, però, di sistema Salerno. Franco Alfieri è solo l’esponente più autorevole e capace, osannato per le sue “doti” e per la rinomata capacità clientelare da chi (il Governatore della Campania, ex Sindaco del capoluogo) rappresenta il vertice di un’organizzazione fortemente radicata in tutta la provincia, che utilizza il denaro pubblico per foraggiare il consenso, che mira a controllare socialmente le comunità.”

Lo scrive, in una nota, Roberto Celano, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno.

L’auspicio è che si riesca a debellare definitivamente un sistema vergognoso che mortifica il merito, che pratica il “ricatto del pane” per custodire il potere, che umilia donne ed uomini, che costringe giovani capaci (quelli non disponibili a calare il capo) a lasciare la propria terra, sovente con l’accondiscendenza di chi sarebbe demandato al controllo. Si avvii un radicale cambiamento, si lavori ad una nuova classe dirigente che possa restituire normalità, sogni e speranze ai salernitani!