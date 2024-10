REGIONALI 2025. DALLA VALLE DELL’IRNO SPUNTA IL NOME DELL’INTRAMONTABILE EVA LONGO

C’è anche il nome di Eva Longo, già Sindaco, Consigliere Provinciale, Consigliere Regionale e Senatore della Repubblica, tra i possibili candidati alle prossime elezioni regionali del 2025. L’ex Sindaco di Pellezzano, da qualche tempo, sta ricevendo un fitto corteggiamento da parte di alcuni partiti del centro destra, che hanno individuato il suo nome per coprire un’area geografica – quella della Valle dell’Irno – oggi scoperta, senza un nome in grado di poter dialogare con tutti i comuni della zona. Eva Longo, invece, mantiene, ancora, una serie di ottimi rapporti con i territori: da Pellezzano a Baronissi (dove, di recente, ha sostenuto la vittoria del Sindaco Anna Petta), passando per Fisciano e Mercato San Severino.

I tempi per affrontare una campagna elettorale dura, come quella per le Regionali, probabilmente sono maturi e non è escluso che, già per la fine del 2024, Eva Longo possa muovere i primi passi nella direzione di un nuovo impegno politico che, per lei, sarebbe un ritorno al passato.