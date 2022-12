PROVINCIA DI SALERNO. LA RIVOLUZIONE DI ALFIERI: I NUOVI DIRIGENTI ED ORA CAMBI PER ARECHI MULTISERVICE

E’ una vera e propria rivoluzione quella attuata, nell’arco di poche settimane, dal Presidente della Provincia Franco Alfieri che ha dato vita ad un giro di valzer tra i diversi dirigenti, spostando di ruolo chi, da anni, si occupava della medesima materia. Ecco il nuovo quadro dei dirigenti a Palazzo Sant’Agostino.

MICHELE LIZIO si occuperà dei settori Viabilità ed Edilizia Scolastica, DOMENICO RANESI è stato, invece, assegnato ai Trasporti ed all’Ambiente, per GIOITA CAIAZZO le materie dell’Urbanistica e della Cultura, ad ALFONSO FERRAIOLI il ruolo di dirigente per Avvocatura ed Affari Generali, per FAMIGLIETTI l’intera Area Finanziaria.

Le novità, però, non finiscono qui perchè sarebbe imminente da parte dello stesso Franco Alfieri un intervento all’interno dei vertici della ARECHI MULTISERVICE, società interamente partecipata dalla Provincia di Salerno, oggi guidata dal Presidente Tono.