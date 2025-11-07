PROVINCIA DI SALERNO. MARTINO D’ONOFRIO: “RIPARTE THINK RENEWABLE, PER UN FUTURO PIU’ VERDE”

“Riparte “THINK RENEWABLE”, il progetto che promuovo in qualità di consigliere provinciale all’Istruzione e che, come Provincia di Salerno, riproponiamo a tutte le scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio.
Questa mattina abbiamo presentato ufficialmente la quarta edizione di un percorso che mira a sensibilizzare i nostri studenti ai temi fondamentali dell’ambiente e della sostenibilità.”
Lo scrive il Consigliere Provinciale del Partito Democratico Martino D’Onofrio 

L’obiettivo è chiaro: promuovere la cittadinanza attiva, la responsabilità ambientale e l’uso consapevole delle risorse.
Vogliamo che i nostri ragazzi non siano solo spettatori, ma veri e propri ambasciatori del cambiamento, prima nelle loro scuole e poi nelle loro comunità.
Quest’anno, con il tema “GREEN LIFE”, vogliamo fare un passo in più: far comprendere che la sostenibilità non è solo un concetto teorico, ma un modo di vivere concreto che unisce rispetto, responsabilità e creatività.
Un progetto di questa portata vive grazie all’impegno di molti. Voglio ringraziare di cuore Marianna Amendola dello staff organizzativo, per il suo straordinario e instancabile impegno, e i nostri partner fondamentali in questo viaggio: Legambiente e Unistrada, nella persona del presidente Rino Cuccurullo.

