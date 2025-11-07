PROVINCIA DI SALERNO. MARTINO D’ONOFRIO: “RIPARTE THINK RENEWABLE, PER UN FUTURO PIU’ VERDE”

Questa mattina abbiamo presentato ufficialmente la quarta edizione di un percorso che mira a sensibilizzare i nostri studenti ai temi fondamentali dell’ambiente e della sostenibilità.”

L’obiettivo è chiaro: promuovere la cittadinanza attiva, la responsabilità ambientale e l’uso consapevole delle risorse.

Vogliamo che i nostri ragazzi non siano solo spettatori, ma veri e propri ambasciatori del cambiamento, prima nelle loro scuole e poi nelle loro comunità.