PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE: “ULTIMI 10 MESI DI MANDATO, POI SI VEDRA'”

“Mi attendono gli ultimi 10 mesi di mandato da Presidente della Provincia di Salerno, poi si vedrà”. Michele Strianese, Presidente della Provincia, nel corso del suo intervento di apertura del rinnovato Consiglio Provinciale, ha voluto lanciare anche un messaggio per il futuro di Palazzo Sant’Agostino. Non è affatto un mistero che il Partito Democratico, da qualche tempo, ha aperto un ragionamento sulla carica di Presidente della Provincia, non escludendo neppure che ci possa essere un secondo mandato per l’attuale sindaco di San Valentino Torio. D’altronde, il suo predecessore Giuseppe Canfora, ha mantenuto l’incarico per 4 anni e le tante ambizioni di altri sindaci del Pd della Provincia di Salerno, portano anche ad una riflessione che va nel segno della continuità con l’attuale guida a Palazzo Sant’Agostino. Sul tavolo, al momento, ci sono anche le possibili candidature di Antonio Giuliano, Sindaco di Giffoni Valle Piana, di Gianfranco Valiante, primo cittadino di Baronissi e di Franco Alfieri, sindaco del Comune di Capaccio.

