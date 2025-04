PROVINCIA DI SALERNO. SUMMIT CON PIERO DE LUCA: NAPOLI CONFERMA TUTTE LE DELEGHE AI CONSIGLIERI

I Consiglieri Regionali ed alcuni Sindaci, soprattutto dell’Agro, che avevano richiesto una rimodulazione delle deleghe per i Consiglieri Provinciali, possono mettersi l’anima in pace. Questa mattina, a Palazzo Sant’Agostino, in un summit al quale ha preso parte anche il deputato Piero De Luca, Vincenzo Napoli, neo Presidente della Provincia di Salerno, ha confermato, in toto, le deleghe assegnate dal suo predecessore, Franco Alfieri, ai Consiglieri Provinciali di maggioranza. Tutto resta invariato, a cominciare dalla delega di Vice Presidente che resta, saldamente, nelle mani dell’attuale consigliere provinciali Giovanni Guzzo che, da Ottobre del 2024 fino ad Aprile di quest’anno, ha ricoperto il ruolo di Presidente facente funzioni, dopo l’arresto di Franco Alfieri. I “desiderata” di Consiglieri Regionali – soprattutto della parte meridionale della Provincia di Salerno – e di alcuni sindaci, che avevano aspirato al ruolo di Presidente della Provincia – almeno per il momento restano tali.

