ROBERTO CELANO (FI): “IL MANAGER DELL’ASL SALERNO SPIEGHI RITARDI NELLE ASSUNZIONI”

“Inspiegabilmente il Manager del Ruggi, dopo aver fatto istanza di attingere alla graduatoria dell’ASL Salerno per reclutare 15 lavoratori idonei al profilo di necroforo, già regolarmente convocati e che avrebbero dovuto essere impiegati a decorrere dall’1 aprile, ritarda a perfezionare l’assunzione.”

Lo scrive, in una nota, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano.

Nel mentre, in maniera demagogica e pretestuosa, il Governatore prova goffamente a scaricare sul Governo l’impossibilità di procedere ad assunzioni nella sanità, il Ruggi, a differenza di altre aziende sanitarie, non procede a stabilizzare lavoratori indispensabili ed autorizzati che potrebbero dare un contributo al miglioramento della indecente organizzazione sanitaria del nosocomio. Nel frattempo quindici giovani attendono ancora di iniziare un percorso lavorativo già avviato in altre aziende campane da altri lavoratori che risultavano in graduatoria in posizioni successive. Appare sempre più evidente che la “difesa del lavoro” è solo uno slogan per una certa sinistra ormai pronta solo a tutelare il diritto allo stipendio di amici ed amici degli amici in una logica clientelare che sta inducendo tanti giovani ad andar via dalla nostra regione in cerca di fortuna.

Si diffidi immediatamente il Manager del Ruggi affinchè proceda immediatamente a formalizzare le assunzioni e motivi le ragioni di un ritardo inaccettabile.