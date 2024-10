PROVINCIA, LE GRANDI MANOVRE: UN PEZZO DEL PARTITO DEMOCRATICO VUOLE LANZARA DOPO ALFIERI

Le grandi manovre, a Palazzo Sant’Agostino, nella sede della Provincia di Salerno, sono già iniziate. E c’è un pezzo del Partito Democratico, soprattutto quello vicino al dirigente provinciale Bruno Di Nesta, che punta sull’attuale Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara come successore, nella carica di Presidente della Provincia di Salerno, di Franco Alfieri. Lanzara, che è già Presidente dell’Ente di Ambito per i Rifiuti Picentini.-Battipaglia, non gode del sostegno incondizionato di tutti i Sindaci del Partito Democratico: si lavora, pero’, per fare digerire a tutti i sindaci ed i consiglieri comunali del territorio della Provincia di Salerno il nome di Lanzara che potrebbe essere il candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno, eletto, ovviamente, con il sistema del voto di secondo livello, senza la partecipazione popolare.

Giunto al suo secondo mandato, Lanzara, tra l’altro, non avrebbe alcuna aspirazione elettorale per le prossime Regionali dell’autunno del 2025.