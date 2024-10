ALBERICO GAMBINO (FDI): “UN FINE SETTIMANA DI INCONTRO NELLA REGIONE CALABRIA”

Ho fatto tappa a Lamezia, Gioia Tauro, Varapodio, San Pietro Amantea, Locri e Tarsia, incontrando istituzioni locali e cittadini, per ascoltare direttamente le loro esigenze e discutere delle sfide e delle opportunità per lo sviluppo della regione.

Abbiamo parlato di infrastrutture, economia locale e dei fondi europei, strumenti essenziali per promuovere il futuro della Calabria e del Sud Italia. Con il gruppo ECR, continuiamo a lavorare per portare la voce dei territori nel Parlamento Europeo, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di crescita e benessere per tutti.