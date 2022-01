PROVINCIA, RIUNIONE NELLA SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO PER LE DELEGHE AI CONSIGLIERI

L’appuntamento è fissato per la serata di oggi: tutti i consiglieri provinciali eletti nelle liste del Partito Democratico e di Campania Libera sono stati convocati dall’onorevole Piero De Luca nella sede del Pd di Via Manzo per affrontare, in maniera definitiva, il delicato tema delle deleghe da assegnare a Palazzo Sant’Agostino.

All’incontro, programmato per le 18:45, dovrebbe partecipare anche il Presidente della Provincia Michele Strianese, oramai fuori dal Covid, insieme al Segretario Provinciale del Pd Enzo Luciano.