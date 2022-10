E’ sempre piu’ probabile che le elezioni provinciali per il nuovo Presidente si terranno per la metà di novembre: nel corso del fine settimana si è, infatti, tenuta una riunione operativa all’interno della sede Provinciale del Partito Democratico per affrontare il nodo della data per la celebrazione delle Provinciali di Salerno. Alla fine la data indicata potrebbe essere quella della metà del mese di Novembre. Non sono stati, pero’, ancora sciolti tutti i nodi sul nome del candidato Presidente.

