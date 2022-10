PROVINCIALI 2022. LUNEDI’ PROSSIMO LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL PD PER INCORONARE FRANCO ALFIERI

E’ stata convocata per il prossimo lunedi’ la Direzione Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Salerno per ufficializzare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno dell’attuale Sindaco del Comune di Capaccio Franco Alfieri. Un incontro che, in parte superato dagli eventi e dalle dichiarazioni di alcuni protagonisti, sarà anche l’occasione per rilanciare, su tutto il territorio della Provincia di Salerno, la campagna di tesseramento al Partito Democratico, riaperta dal Segretario Nazionale Enrico Letta in via del tutto straordinaria, per la celebrazione del Congresso dei primi mesi del 2023. All’interno del Pd di Salerno resta ancora il dubbio se, insieme al Congresso Regionale della Campania, dovrà essere celebrato anche quello Provinciale: se cosi’ dovesse essere i nomi in campo sembrano essere almeno tre.

