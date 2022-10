ROSARIO DANISI: “GRAZIE AL PRESIDENTE STRIANESE PER IL LAVORO FATTO NEGLI ULTIMI ANNI”

“Questa mattina ho partecipato alla conferenza stampa di bilancio finale del Presidente della Provincia Michele Strianese con il quale, negli ultimi mesi, ho avuto l’opportunità di collaborare quale consigliere provinciale delegato ai trasporti.”

Lo scrive il consigliere provinciale Rosario Danisi.

All’amico Michele, sempre pronto ad ascoltare tutti i territori, va il mio ringraziamento per il lavoro quotidiano profuso in favore dei cittadini della Provincia di Salerno, anche in una fase delicata come quella che le Province, da anni, affrontano. Non c’è stato giorno in cui il Presidente Strianese non abbia risposto al telefono o non ci abbia ricevuto nella sua stanza. Adesso toccherà ad altri guidare l’Amministrazione Provinciale, nell’ambito di un normale avvicendamento politico che non nasconde nessun problema ma un semplice passaggio di testimone. Ringrazio, dunque, il Presidente Michele Strianese per il grande lavoro svolto negli ultimi anni ed auguro un in bocca al lupo al nostro candidato per le sfide del futuro, a cominciare dalla campagna elettorale per il prossimo 20 Novembre.