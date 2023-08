PROVINCIALI 2024. CENTRO SINISTRA E CENTRO DESTRA A CACCIA DEL CANDIDATO PRESIDENTE

In attesa che il Senato approvi, in prima lettura, la nuova Legge sulle Province con il ritorno al voto popolare per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, i principali schieramenti politici della Provincia di Salerno sono alla ricerca del candidato alla Presidenza.

CENTRO SINISTRA – Dando per scontato che la scelta spetti al PD – anche in caso di alleanza nazionale con il Movimento 5 Stelle – in Provincia di Salerno c’è da sciogliere il nodo legato al nome di Franco Alfieri che, in caso di incandidabilità, non pare intenzionato a lasciare il Comune di Capaccio-Paestum che, pure, va al voto nella prossima primavera.

Il piano B è un lungo elenco di nomi tra cui i consiglieri regionali Picarone e Cascone, l’attuale Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo, il sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

CENTRO DESTRA – La scelta, stando alle notizie che arrivano dalla segreterie regionali dei partiti, dovrebbe toccare a Fratelli d’Italia che potrebbe puntare su Alberigo Gambino, qualora quest’ultimo non dovesse essere candidato alle prossime Europee del 2024.

Circola, pero’, con insistenza anche un altro nome e si tratta dell’attuale Consigliere Regionale ed ex Sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Nunzio Carpentieri.