PROVINCIALI 2024. ITALIA VIVA GIA’ AL LAVORO PER LA LISTA: DA SOLI O CON AZIONE ?

Dal 10 Giugno, dopo la celebrazione dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva a Napoli, il partito di Matteo Renzi, in Provincia di Salerno, inizierà a lavorare per mettere in campo la migliore lista possibile per le prossime elezioni Provinciali, in programma nella primavera del 2024. 30 nomi da individuare su tutti i comuni della Provincia di Salerno per i quali, secondo le voci di dentro di Italia Viva, non ci sono grossi problemi. Tutta da valutare, al momento, la collaborazione politica con Azione: considerato che all’interno della coalizione non vi è alcuno sbarramento, i due partiti potrebbero anche decidere di presentare liste autonome, anche se tutto è legato anche all’esito della buona riuscita dell’alleanza federativa per le prossime elezioni europee.

