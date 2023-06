ANTONIO IANNONE (FDI): “ACCANTO AI NOSTRI BALNEARI, CHE RIPARTONO DA SOLI”

La storia di Kate, imprenditrice del settore della balneazione e dell’accoglienza, che dopo i danni provocati al suo stabilimento di Casal Velino, provocati da una mareggiata, è un segnale di fiducia per tutto il settore: la donna, infatti, anche dinanzi a mille difficoltà, si è rimboccata le maniche e nella serata di ieri, ha inaugurato la nuova struttura, realizzata in un momento di grande incertezza per un settore che l’Unione Europea vorrebbe stravolgere con le regole per la concorrenza. A salutare ed a sostenere la nuova iniziativa imprenditoriale, nel cuore del Cilento, anche il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, da sempre vicino alle problematiche del modo dei balneatori italiani.

“Questa sera” scrive Antonio Iannone, ” a Casalvelino al Lido Azzurra Mare. I miei auguri alla proprietaria Kety Che con la sua famiglia ha avuto la forza di ricostruire tutto dopo che una mareggiata aveva distrutto tutto. Ho voluto esserci non solo per amicizia e stima ma anche per il fatto che è un simbolo di tutti i nostri balneari. Noi siamo con queste persone.”