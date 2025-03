PROVINCIALI 2025. AZIONE SALERNO: “LIBERTA’ DI VOTO PER I NOSTRI AMMINISTRATORI”

Nessun sostegno per il candidato del centro sinistra Vincenzo Napoli ma assoluta libertà di voto per i propri amministratori comunali della Provincia di Salerno. E’ questa la decisione che Azione Salerno, guidata dal Coordinatore Provinciale Rosario Pacifico, ha assunto nel corso di una riunione che si è tenuta nei giorni scorsi.

“Azione Salerno” dichiara Rosario Pacifico ad Agenda Politica, ” in relazione alla modalità di voto per la elezione del Presidente avendo un sua linea politica ed in attesa del cambiamento delle modalità elettorale dopo un democratico confronto nella Direzione provinciale ha deciso di lasciare libertà di voto augurandosi che possa essere cambiata la legge elettorale per la Provincia in maniera da coinvolgere tutti i cittadini alla scelta.”